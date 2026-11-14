Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 14 Nov 2026 02:02 AM IST
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आज के कार्यक्रम
सेहत जांच:
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम नादौन की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक चिल्लीयां में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
बैठक:
सर्व मंगल सभा की बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से धनेटा मंदिर में आयोजित की जाएगी। बैठक में जनसमस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी।
कार्यक्रम:
13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के सेवानिवृत सैनिकों की ओर से बटालियन का 60वां स्थापना पूर्वाहृन 11 बजे से डिडवीं टिक्कर में आयोजित किया जाएगा।
जनसमस्याएं:
सदर विधायक आशीष शर्मा पूर्वाह्न 11:30 से एक बजे तक अपने निवास स्थान मुलाणा में जनसमस्याएं सुनेंगे।
धार्मिक आयोजन:
डिडवीं गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा पूर्वाह्न 11:30 से 3:30 बजे तक कथा व्यास आचार्य प्रमोद पुज्ज भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाएंगे।
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सेहत जांच:
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम नादौन की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक चिल्लीयां में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
बैठक:
सर्व मंगल सभा की बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से धनेटा मंदिर में आयोजित की जाएगी। बैठक में जनसमस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी।
कार्यक्रम:
13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के सेवानिवृत सैनिकों की ओर से बटालियन का 60वां स्थापना पूर्वाहृन 11 बजे से डिडवीं टिक्कर में आयोजित किया जाएगा।
जनसमस्याएं:
सदर विधायक आशीष शर्मा पूर्वाह्न 11:30 से एक बजे तक अपने निवास स्थान मुलाणा में जनसमस्याएं सुनेंगे।
धार्मिक आयोजन:
डिडवीं गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा पूर्वाह्न 11:30 से 3:30 बजे तक कथा व्यास आचार्य प्रमोद पुज्ज भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाएंगे।