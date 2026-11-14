Hamirpur (Himachal) News: अब घर बैठे खेती से कमाई करेंगी ग्रामीण महिलाएं

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इससे महिलाएं घर से ही छोटा कारोबार शुरू कर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी। यह पहल फिलहाल बिझड़ी विकास खंड की महिलाओं के लिए शुरू की गई है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से महिलाओं को योजना से जोड़ने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है।कंपनी की ओर से महिलाओं को उनकी सुविधा के अनुसार खेती की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान बीज लगाने, फसल की देखभाल और उत्पादन से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी।योजना की खास बात यह है कि महिलाओं को तैयार फसल बेचने के लिए बाजार तलाशने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी स्वयं उनके घर से तैयार उपज खरीदेगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को खेती के लिए प्रोत्साहन मिलने के साथ उनकी उपज का खरीदार भी उपलब्ध होगा।महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ खाली समय में कृषि गतिविधियों से जुड़कर लघु कारोबार शुरू कर सकेंगी। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने और परिवार की आमदनी बढ़ाने का अवसर मिलेगा।कोटग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।