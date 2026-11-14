Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Rural women will now be able to earn an income from farming, right from their homes.

Hamirpur (Himachal) News: अब घर बैठे खेती से कमाई करेंगी ग्रामीण महिलाएं

Sat, 14 Nov 2026 02:02 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 14 Nov 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब खेती को रोजगार का साधन बना सकेंगी। इसके लिए विश्व अर्चिता कंपनी ने विशेष पहल शुरू की है। योजना के तहत महिलाओं को गांव-गांव जाकर कृषि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें खेती के लिए बीज उपलब्ध करवाने से लेकर तैयार फसल की खरीद तक की सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन

इससे महिलाएं घर से ही छोटा कारोबार शुरू कर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी। यह पहल फिलहाल बिझड़ी विकास खंड की महिलाओं के लिए शुरू की गई है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से महिलाओं को योजना से जोड़ने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है।
विज्ञापन

कंपनी की ओर से महिलाओं को उनकी सुविधा के अनुसार खेती की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान बीज लगाने, फसल की देखभाल और उत्पादन से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

योजना की खास बात यह है कि महिलाओं को तैयार फसल बेचने के लिए बाजार तलाशने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी स्वयं उनके घर से तैयार उपज खरीदेगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को खेती के लिए प्रोत्साहन मिलने के साथ उनकी उपज का खरीदार भी उपलब्ध होगा।
महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ खाली समय में कृषि गतिविधियों से जुड़कर लघु कारोबार शुरू कर सकेंगी। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने और परिवार की आमदनी बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

कोट
ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। -राजेश शर्मा, बीडीओ, बिझड़ी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें