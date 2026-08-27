Hamirpur (Himachal) News: बस ठहराव स्थलों पर लगाए जाएं समयसारिणी के बोर्ड

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यात्रियों का कहना है कि पट्टा लदरौर, ऊखली, भोटा सहित अन्य स्थानों पर सुबह और रात के समय बस का इंतजार करने वालों को बसों के आने-जाने का सही समय पता नहीं चल पाता।स्थानीय यात्रियों विजय कुमार, पवन ठाकुर, दिनेश शर्मा, राजकुमार, सुमन लता, गीता देवी और संतोष कुमारी ने बताया कि कई बार यह पता नहीं चलता कि संबंधित बस ठहराव से गुजर चुकी है या अभी आने वाली है। इससे यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और जरूरी यात्राएं भी प्रभावित होती हैं।यात्रियों ने मांग की है कि प्रमुख बस ठहराव स्थलों पर समयसारिणी के बोर्ड लगाए जाएं, जिनमें बस के आने का समय और गंतव्य की स्पष्ट जानकारी हो। इससे यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित होगी।