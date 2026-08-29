Hamirpur (Himachal) News: गुग्गा नवमी तक घर-घर गूंजेगी जाहरवीर की गाथा

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इस बार गुग्गा नवमी का पर्व पांच सितंबर को मनाया जाएगा। गुग्गा जाहरवीर की लोकआस्था किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समुदायों के लोग उनकी पूजा करते हैं। रक्षाबंधन के आसपास गाथा मंडलियों द्वारा घर-घर जाकर कथा सुनाने की परंपरा इसी लोकश्रद्धा का हिस्सा है। गुग्गा नवमी पर गुग्गा मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और मेलों का आयोजन होता है।

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संवाद न्यूज एजेंसी गलोड़ (हमीरपुर)। हिमाचल के कई क्षेत्रों में रक्षाबंधन से गुग्गा जाहरवीर महाराज की गाथा घर-घर सुनाने की परंपरा है। रक्षाबंधन के दिन गाथा मंडलियां गुग्गा मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद गांवों में जाकर दिन में घर-घर गुग्गा जाहरवीर की गाथा का गुणगान करती हैं, जबकि रात को गांव में डेरा डालती हैं।