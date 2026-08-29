Hamirpur (Himachal) News: विद्यार्थियों ने किया एनआईटी का किया भ्रमण

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भरेड़ी (हमीरपुर)। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी के विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के विद्यार्थियों ने वीरवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर का शैक्षिक भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न विभागों और प्रयोगशालाओं का दौरा कर तकनीकी उपकरणों, प्रयोगात्मक कार्यों और अनुसंधान गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग से जुड़े सवाल पूछे तथा प्रयोगशालाओं में चल रही गतिविधियों को समझा। भ्रमण के दौरान उन्हें कक्षा में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग के साथ उच्च तकनीकी संस्थानों में शिक्षा और अनुसंधान के अवसरों की जानकारी मिली। संवाद