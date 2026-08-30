Hamirpur (Himachal) News: जाहू के दो मंदिरों में चोरी बाइक छोड़कर भागे चोर

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सुबह श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने पर चोरी का पता चला। स्थानीय निवासी रतन चंद ने बताया कि सुबह मंदिर पहुंचने पर दोनों मंदिरों के ताले टूटे मिले। भजन-कीर्तन के लिए रखा स्पीकर भी गायब था। मंदिर के पास एक बाइक खड़ी मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक कब्जे में ले ली और जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में पिछले करीब एक माह में चार से अधिक मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले जाहू क्षेत्र के एक मकान में भी चोरी हुई थी।लगातार वारदातों से ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में चिंता है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं में शामिल आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है।पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने कहा कि मामले की छानबीन जारी है और आरोपी ज्यादा दिन तक पुलिस से बच नहीं पाएंगे। संवाद