Hamirpur (Himachal) News: ऊना-कलखर सड़क की बरसात के बाद होगी नई टारिंग

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लोक निर्माण विभाग ने सड़क की हालत सुधारने के लिए एक करोड़ 62 लाख रुपये का प्राकलन तैयार कर उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के लिए भेजा है।लोक निर्माण विभाग मंडल भोरंज के अनुभाग जाहू के अधीन यह सड़क करीब 11 किलोमीटर लंबी है। बाड़ी चौक के पास लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। बारिश में पानी खड़ा रहने से सड़क खराब होने के साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी होती है।विभाग इस स्थान को ऊंचा कर सीमेंट पेवर ब्लॉक लगाने की योजना बना रहा है। तलाई गांव में ढाबे के पास भी बारिश का पानी सड़क पर जमा होने से सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां वाहनों के सड़क किनारे गिरने का खतरा बना हुआ है।विभाग ने इस स्थान पर डंगे का निर्माण करने के साथ सीमेंट पेवर ब्लॉक लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। जगह-जगह सड़क उखड़ने और गड्ढों के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।कोटमुंडखर पुल से जाहू बाइपास तक करीब तीन किलोमीटर सड़क की टारिंग बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद की जाएगी। इसके लिए एक करोड़ 62 लाख रुपये का प्राकलन तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा है।