फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   The road from Mundkhar Bridge to Jahu Bypass will undergo a transformation.

Hamirpur (Himachal) News: मुंडखर पुल से जाहू बाईपास तक सड़क की बदलेगी सूरत

Sun, 01 Nov 2026 01:54 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 01 Nov 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
The road from Mundkhar Bridge to Jahu Bypass will undergo a transformation.
तलाई गांव के पास पाइप डालने के कारण उखड़ी सड़क पर बिखरे पत्थर। संवाद
जाहू (हमीरपुर)। ऊना-कलखर वाया अग्घार मुख्य सड़क पर मुंडखर पुल से जाहू बाईपास तक करीब तीन किलोमीटर सड़क की हालत जल्द सुधरने की उम्मीद है।
विज्ञापन

लोक निर्माण विभाग ने सड़क की नए सिरे से टारिंग और जलभराव वाले स्थानों पर सीमेंट के पेवर ब्लॉक लगाने के लिए 1 करोड़ 62 लाख रुपये का प्राकलन तैयार कर उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के लिए भेजा है। स्वीकृति मिलते ही सुधार कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग मंडल भोरंज के अनुभाग जाहू के अधीन आने वाली यह सड़क करीब 11 किलोमीटर लंबी है। इसके कई हिस्सों में टारिंग उखड़ चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढे पड़ने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। विशेषकर बरसात के दौरान मुंडखर पुल से जाहू बाईपास तक सड़क की हालत काफी खराब हो जाती है।
विज्ञापन

बाड़ी चौक के पास कई वर्षों से सड़क पर पानी जमा होने की समस्या बनी हुई है। बारिश के दौरान जलभराव से सड़क क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ साथ लगते घरों के लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। विभाग इस स्थान को ऊंचा कर सीमेंट के पेवर ब्लॉक लगाएगा, जिससे पानी जमा होने की समस्या से निजात मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी तरह तलाई गांव में एक ढाबे के आगे जलभराव के कारण सड़क का एक हिस्सा टूट चुका है। इससे यहां से गुजरने वाले वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। इस स्थान पर डंगे का निर्माण करने के साथ सीमेंट के पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, ताकि सड़क को सुरक्षित और मजबूत बनाया जा सके।

कोट
लोगों को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए तीन किलोमीटर सड़क पर टारिंग प्रस्तावित है। स्वीकृति मिलने के बाद सड़क सुधार का कार्य शुरू किया जाएगा। -प्रवीण शर्मा, कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग अनुभाग जाहू
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें