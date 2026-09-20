Hamirpur (Himachal) News: नादौन में वन विभाग ने लकड़ी से लदे चार ट्राले पकड़े
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 20 Sep 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
नादौन (हमीरपुर)। वन विभाग नादौन की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोहला गांव के पास लकड़ी से लदे चार ट्राले कब्जे में लिए। शुक्रवार रात करीब 11 बजे की गई कार्रवाई में ट्रालों से करीब 70 क्विंटल लकड़ी बरामद हुई।
ये ट्राले जिला कांगड़ा के रानीताल की ओर से नादौन होते हुए होशियारपुर जा रहे थे। सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी नादौन रतन लाल के नेतृत्व में टीम ने कोहला के पास नाकाबंदी कर ट्रालों को रोका। इसके बाद चारों ट्रालों को कब्जे में लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय परिसर में खड़ा करवाया गया।
ट्रालों में सफेदा, सिमल, रूबल, सरींह, अल्स्टोनिया और दरेख समेत विभिन्न प्रजातियों की लकड़ी लदी थी। वन विभाग ने लकड़ी के अवैध कटान और मामले की जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई में वन खंड अधिकारी सुरेश कुमार, वन रक्षक राम कुमार और वन रक्षक पीयूष कुमार शामिल रहे।
विज्ञापन
इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी रतन लाल ने कहा कि चारों ट्रालों को कब्जे में लेकर संबंधित वन कानूनों के तहत आगामी कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
ये ट्राले जिला कांगड़ा के रानीताल की ओर से नादौन होते हुए होशियारपुर जा रहे थे। सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी नादौन रतन लाल के नेतृत्व में टीम ने कोहला के पास नाकाबंदी कर ट्रालों को रोका। इसके बाद चारों ट्रालों को कब्जे में लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय परिसर में खड़ा करवाया गया।
विज्ञापन
ट्रालों में सफेदा, सिमल, रूबल, सरींह, अल्स्टोनिया और दरेख समेत विभिन्न प्रजातियों की लकड़ी लदी थी। वन विभाग ने लकड़ी के अवैध कटान और मामले की जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई में वन खंड अधिकारी सुरेश कुमार, वन रक्षक राम कुमार और वन रक्षक पीयूष कुमार शामिल रहे।
विज्ञापन
इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी रतन लाल ने कहा कि चारों ट्रालों को कब्जे में लेकर संबंधित वन कानूनों के तहत आगामी कार्रवाई की जा रही है।