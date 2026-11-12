Hamirpur (Himachal) News: थाणा दरोगन गांव में कमरे में फंदे से लटका मिला 42 वर्षीय व्यक्ति का शव

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जानकारी के अनुसार सुनील कुमार पेंटर का काम करता था। उसकी पत्नी अंकिता मंगलवार को अपने दो बच्चों के साथ मायके स्पाहल गई हुई थी। घटना के समय घर में सुनील के पिता और उसका भतीजा मौजूद थे।परिजनों ने पहले 108 एंबुलेंस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर एएसपी राजेश की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम मंडी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक की पत्नी और मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वीरवार को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सुनील के बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि छोटा भाई दिहाड़ी मजदूरी करता है।वहीं, परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा है कि सुनील ऐसा कदम उठा सकता है। उन्होंने पुलिस से मामले की गहनता से जांच करने की मांग की है।कोटपुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।