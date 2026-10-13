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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Sheetla Mata 'A' Team Becomes Kabaddi Champion

Hamirpur (Himachal) News: शीतला माता-ए टीम बनी कबड्डी चैंपियन

Tue, 13 Oct 2026 11:55 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 13 Oct 2026 11:55 AM IST
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Sheetla Mata 'A' Team Becomes Kabaddi Champion
खेल मैदान बड़सर में आयोजित ओपन कबड्डी प्रतियोगिता में जीत के लिए संघर्ष करते खिलाड़ी। स्रोत क्ल - फोटो : मुआवजे की मांग को लेकर तहसील पहुंचे किसान
बड़सर (हमीरपुर)। खेल मैदान बड़सर में यूथ क्लब की ओर से आयोजित दो दिवसीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता में शीतला माता-ए की टीम विजेता रही, जबकि अंब की टीम ने उपविजेता का खिताब हासिल किया।
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प्रतियोगिता में हमीरपुर और ऊना जिले की 16 टीमों ने भाग लिया। दो दिनों तक चले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता की विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 7100 रुपये और उपविजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 5100 रुपये देकर सम्मानित किया गया।
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यूथ क्लब बड़सर के प्रधान रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही, भविष्य में भी इसी तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करने की बात कही।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ समाजसेवी आदर्श आनंद ने किया। उन्होंने युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और क्लब को 5100 रुपये की सहयोग राशि भेंट की। उन्होंने अन्य युवक मंडलों से भी खेल गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया।
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