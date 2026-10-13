Hamirpur (Himachal) News: शीतला माता-ए टीम बनी कबड्डी चैंपियन

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प्रतियोगिता में हमीरपुर और ऊना जिले की 16 टीमों ने भाग लिया। दो दिनों तक चले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता की विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 7100 रुपये और उपविजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 5100 रुपये देकर सम्मानित किया गया।यूथ क्लब बड़सर के प्रधान रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही, भविष्य में भी इसी तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करने की बात कही।प्रतियोगिता का शुभारंभ समाजसेवी आदर्श आनंद ने किया। उन्होंने युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और क्लब को 5100 रुपये की सहयोग राशि भेंट की। उन्होंने अन्य युवक मंडलों से भी खेल गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया।