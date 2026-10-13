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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Out of 126 cases of Lumpi in the district, 106 animals are healthy.

Hamirpur (Himachal) News: जिले में लंपी के 126 मामलों में से 106 पशु स्वस्थ

Tue, 13 Oct 2026 11:56 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 13 Oct 2026 11:56 AM IST
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हमीरपुर। जिले में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप थमता नजर आ रहा है। पशुपालन विभाग के अनुसार अब तक 126 मामले सामने आए हैं। इनमें से 106 पशु स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि आठ मामले सक्रिय हैं।
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बीमारी से अब तक 12 पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान चलाया गया है। इसके तहत करीब 15 हजार पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। बीमारी की रोकथाम और संक्रमित पशुओं के उपचार के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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पशुपालन विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डॉ. सुजय शर्मा ने बताया कि अब लंपी के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि, सक्रिय मामलों को देखते हुए पशुपालकों को सतर्क रहने की जरूरत है। पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए।
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