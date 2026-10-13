Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 13 Oct 2026 11:58 AM IST
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स्वास्थ्य
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम सुजानपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक थाती लोहियां में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा।
जनसमस्याएं
बड़सर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल सुबह 8:30 से पूर्वाह्न 11 बजे तक अपने निवास स्थान भकरेड़ी में जनसमस्याएं सुनेंगे।
सवर्ण न्याय यात्रा
प्रदेश में चलाई जा रही सवर्ण न्याय यात्रा दोपहर 2 बजे रंगस पुल पर पहुंचेगी। इसके उपरांत गांधी चौक पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा।
शिविर
बिजली बोर्ड के विश्राम गृह अणु में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सौर ऊर्जा संयंत्र, मुफ्त बिजली के संबंध में जागरूकता शिविर लगाया जाएगा।
सुंदरकांड पाठ
अवाहदेवी माता मंदिर परिसर में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक सुंदरकांड पाठ करवाया जाएगा।
विज्ञापन
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम सुजानपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक थाती लोहियां में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा।
जनसमस्याएं
बड़सर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल सुबह 8:30 से पूर्वाह्न 11 बजे तक अपने निवास स्थान भकरेड़ी में जनसमस्याएं सुनेंगे।
सवर्ण न्याय यात्रा
प्रदेश में चलाई जा रही सवर्ण न्याय यात्रा दोपहर 2 बजे रंगस पुल पर पहुंचेगी। इसके उपरांत गांधी चौक पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा।
शिविर
बिजली बोर्ड के विश्राम गृह अणु में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सौर ऊर्जा संयंत्र, मुफ्त बिजली के संबंध में जागरूकता शिविर लगाया जाएगा।
सुंदरकांड पाठ
अवाहदेवी माता मंदिर परिसर में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक सुंदरकांड पाठ करवाया जाएगा।