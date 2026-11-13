Hamirpur (Himachal) News: सात खोखाधारकों को मिली नई दुकानों की सौगात

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स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के निर्माण के दौरान यहां पहले से चल रहे 11 खोखे हटाए गए थे। कांप्लेक्स बनने के बाद इन दुकानदारों को नई दुकानों में जगह नहीं मिल पाई थी। इसके चलते उनके कारोबार पर असर पड़ रहा था और रोजी-रोटी का संकट बना हुआ था।दुकानदारों को दोबारा कारोबार शुरू करने का अवसर देने के लिए ग्रामीण हाट के निर्माण के साथ 11 नई दुकानों का निर्माण करवाया गया है। इनमें से सात दुकानों के लिए खोखाधारकों के साथ अनुबंध किया गया है।इससे संबंधित दुकानदारों को कारोबार चलाने के लिए स्थायी जगह मिल सकेगी। वहीं, शेष दुकानों के आवंटन को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के बाद अन्य पात्र दुकानदारों को भी लाभ मिल सकेगा।कोटसात खोखाधारकों ने कारोबार संचालन करने के लिए अनुबंध करार किया है। दुकानों में खोखाधारक दुकानदारी कर सकेंगे।