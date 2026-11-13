Hamirpur (Himachal) News: नौ साल से वरिष्ठता सूची का इंतजार कर रहे हजारों टीजीटी शिक्षक

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मीडिया को जारी बयान में संघ पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2018 से 2026 के बीच नियुक्त हजारों टीजीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग अब तक वरिष्ठता क्रमांक जारी नहीं कर सका है। इनमें बैचवाइज, कमीशन और जेबीटी-सीएंडवी से पदोन्नत होकर टीजीटी बने शिक्षक शामिल हैं।वरिष्ठता क्रमांक नहीं मिलने के कारण ये शिक्षक हेडमास्टर और प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। राजकीय टीजीटी कला संघ के अनुसार कॉमर्स और अर्थशास्त्र विषयों में पदोन्नति के लिए अब इन शिक्षकों का नंबर आने की संभावना है।इन विषयों में वर्ष 2019 तक वरिष्ठता क्रमांक प्राप्त कर चुके शिक्षक पदोन्नत हो चुके हैं। वहीं, अगले वर्ष होने वाली टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति प्रक्रिया में भी वरिष्ठता क्रमांक के अभाव में शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।संघ पदाधिकारियों ने कहा कि पदोन्नति के लिए आवेदन करने में वरिष्ठता क्रमांक अनिवार्य है। ऐसे में विभाग को शिक्षकों के दस्तावेज मंगवाकर उनका सत्यापन और वरिष्ठता निर्धारण की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि आरटीआई के माध्यम से भी विभाग से इस संबंध में जानकारी नहीं मिल पा रही है। संघ जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले को उठाएगा।एसएसए बिल भुगतान के लिए समय बढ़ाने की मांगसंघ ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत एसएनए स्पर्श व्यवस्था में बिल और वेंडर बनाने और भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा 18 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर करने की मांग भी की है। संघ का कहना है कि इस माह कई दिन अवकाश रहने के कारण शिक्षकों के लिए निर्धारित समय में यह काम पूरा करना मुश्किल है।