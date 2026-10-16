Hamirpur (Himachal) News: प्राथमिक स्कूलों में बनेंगे रीडिंग कॉर्नर, किताबों से जुड़ेंगे बच्चे

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स्कूलों में कार्यरत जेबीटी शिक्षक बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ने का माहौल तैयार करेंगे। पुस्तकालयों में बनाए जाने वाले इन रीडिंग कॉर्नर में बच्चों की उम्र और पढ़ने के स्तर के अनुरूप किताबें रखी जाएंगी।शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी पसंद की किताबें और कहानियां पढ़ने के साथ उनके बारे में चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। इससे बच्चों में स्वयं पढ़ने और नई जानकारियां हासिल करने की रुचि विकसित होगी।प्राथमिक स्तर पर किताबें पढ़ने से बच्चों की शब्दावली बढ़ती है और भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। इससे उन्हें पाठ्यपुस्तकों को समझने और अपने विचार व्यक्त करने में भी मदद मिलती है।रीडिंग कॉर्नर के माध्यम से विद्यार्थियों को मोबाइल और अन्य डिजिटल सामग्री के अलावा किताबों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना और उनकी बुनियादी भाषा संबंधी दक्षताओं को मजबूत करना है।कोटइस पहल का उद्देश्य पुस्तकालयों में विद्यार्थियों की किताबें पढ़ने की रुचि विकसित करना है। शिक्षक बच्चों को उनकी उम्र और रुचि के अनुसार किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि उनकी भाषा और पढ़ने-समझने की क्षमता मजबूत हो सके।