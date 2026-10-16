Hamirpur (Himachal) News: आशीष और दिया ठाकुर बने सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी

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शिविर में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशीष और दिया ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी चुना गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव जंवाल ने बताया कि सात दिवसीय शिविर के दौरान स्वयंसेवियों ने स्वच्छता अभियान, सामाजिक जागरूकता और समाज सेवा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया।मुख्य अतिथि बलदेव सिंह ने स्वयंसेवियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। ऐसे शिविर विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रधान विकास राणा, स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान पंकज कुमार और ग्राम पंचायत उपप्रधान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संवाद