Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Fri, 16 Oct 2026 02:23 AM IST
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स्वास्थ्य जांच:
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक पपलाह गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
शुभारंभ:
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू दोपहर एक बजे आईटीआई हमीरपुर में टेलरिंग एंड कटिंग कोर्स का शुभारंभ करेंगे।
सम्मेलन:
डुग्घा स्कूल में सुबह 10 बजे जिलास्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ होगा। सम्मेलन में जिलेभर से 572 विद्यार्थी छह गतिविधियों में भाग लेंगे।
धार्मिक आयोजन:
जौड़े अंब में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास आचार्य शेखर भारद्वाज श्रीकृष्ण का मथुरा आवगमन का प्रसंग सुनाएंगे।
काम की बात:
सड़क बंद:
अपग्रेडेशन कार्य के चलते बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक समीरपुर-मतलाणा-बाकर खड्ड सड़क या उहल-परनाली-बाकर खड्ड सड़क से आवाजाही कर सकते हैं।
विज्ञापन
सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक पपलाह गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
शुभारंभ:
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू दोपहर एक बजे आईटीआई हमीरपुर में टेलरिंग एंड कटिंग कोर्स का शुभारंभ करेंगे।
सम्मेलन:
डुग्घा स्कूल में सुबह 10 बजे जिलास्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ होगा। सम्मेलन में जिलेभर से 572 विद्यार्थी छह गतिविधियों में भाग लेंगे।
धार्मिक आयोजन:
जौड़े अंब में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास आचार्य शेखर भारद्वाज श्रीकृष्ण का मथुरा आवगमन का प्रसंग सुनाएंगे।
काम की बात:
सड़क बंद:
अपग्रेडेशन कार्य के चलते बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक समीरपुर-मतलाणा-बाकर खड्ड सड़क या उहल-परनाली-बाकर खड्ड सड़क से आवाजाही कर सकते हैं।