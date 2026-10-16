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Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

Fri, 16 Oct 2026 02:23 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Fri, 16 Oct 2026 02:23 AM IST
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स्वास्थ्य जांच:
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सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक पपलाह गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।

शुभारंभ:
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू दोपहर एक बजे आईटीआई हमीरपुर में टेलरिंग एंड कटिंग कोर्स का शुभारंभ करेंगे।

सम्मेलन:
डुग्घा स्कूल में सुबह 10 बजे जिलास्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ होगा। सम्मेलन में जिलेभर से 572 विद्यार्थी छह गतिविधियों में भाग लेंगे।

धार्मिक आयोजन:
जौड़े अंब में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास आचार्य शेखर भारद्वाज श्रीकृष्ण का मथुरा आवगमन का प्रसंग सुनाएंगे।

काम की बात:
सड़क बंद:
अपग्रेडेशन कार्य के चलते बराड़ा-पटनौण-बाकर खड्ड सड़क पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक समीरपुर-मतलाणा-बाकर खड्ड सड़क या उहल-परनाली-बाकर खड्ड सड़क से आवाजाही कर सकते हैं।
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