Hamirpur (Himachal) News: बड़सर में सात मंजिला भवन निर्माण पर उठे सवाल

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स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि भवन का नक्शा स्वीकृत है तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसे किस सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी दी और किन शर्तों के तहत निर्माण की अनुमति दी गई। यदि निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं हुआ है तो इसकी निगरानी और कार्रवाई की स्थिति भी सार्वजनिक की जानी चाहिए।लोगों ने भवन की संरचनात्मक सुरक्षा और निर्धारित सुरक्षा मानकों के पालन की जांच करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि बहुमंजिला भवनों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।कोट:भवन मालिक को नोटिस जारी कर दिया है और निर्माण कार्य बंद करवा दिया है। मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। अब उच्चाधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि भवन निर्माण के लिए कौन-कौन सी स्वीकृतियां प्राप्त थीं और निर्माण निर्धारित नियमों के अनुरूप था या नहीं।