Hamirpur (Himachal) News: खेल परिसर में दुकानों के आवंटन की मांगी जांच

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शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि खेल परिसर में दुकानों के आवंटन के दौरान की गई नंबरिंग में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले ही उन्हें दुकानों का आवंटन किए जाने की सूचना दी गई थी लेकिन आवंटन प्रक्रिया में दुकानों के नंबर बदलने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि दुकानों के पूरे आवंटन की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। स्वीकृत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के आधार पर ही दुकानों का सही आवंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।इसके साथ ही बदली गई नंबरिंग को निरस्त कर दुकानों को दोबारा वैध और सही क्रम में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सामने आई आपत्तियों का उचित समाधान करने की मांग की है। संवाद