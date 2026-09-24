Hamirpur (Himachal) News: गर्भवतियों को मिलेगी मातृ वंदना योजना की जानकारी

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इसके साथ गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और गर्भावस्था के दौरान जरूरी सावधानियों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर पात्र महिला को पांच हजार रुपये और दूसरी संतान के रूप में बेटी होने पर छह हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। जिले के 1351 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों तक पोषण, स्वास्थ्य तथा सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी पहुंचाना है।कोट1351 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।