फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Pending liabilities should be cleared soon: Association

लंबित देनदारियों का जल्द किया जाए भुगतान : संघ

Tue, 08 Sep 2026 10:57 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 08 Sep 2026 10:57 AM IST
विज्ञापन
गलोड़ (हमीरपुर)। हिम आंचल पेंशनर्स संघ खंड इकाई नादौन की मासिक बैठक सोमवार को खंड प्रधान जगदीश चंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों और समस्याओं पर चर्चा की गई।
विज्ञापन

संघ ने पेंशन संशोधन एरियर, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और अन्य लंबित देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग की।
पेंशनरों ने महंगाई भत्ते की पांच देय किस्तें जारी न होने पर रोष जताया। कुछ विभागों में लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान का मामला भी उठाया गया। प्रदेशाध्यक्ष केसी गौतम ने बताया कि सरकार ने चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए करीब 131 करोड़ रुपये जारी किए हैं और काफी भुगतान हो चुका है।
विज्ञापन

खंड प्रधान जगदीश चंद शर्मा ने कहा कि संघ पेंशनरों की मांगों को पूरा करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार वर्ष 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त श्रेणी-1 से 3 के पेंशनरों की लंबित देनदारियों का जल्द भुगतान करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में मुख्य संगठन सचिव पुरुषोत्तम दास शर्मा, जिला वरिष्ठ उपप्रधान रत्न चंद चांगरा, जिला महासचिव तोता राम जंजुआ, सलाहकार अवनीश कुमार, ओपी सुमन, देशराज शर्मा समेत अन्य पेंशनर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed