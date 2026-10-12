Hamirpur (Himachal) News: भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी धूमल से मिले

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इस दौरान पूर्व सैनिकों के कल्याण, वन रैंक वन पेंशन योजना और संगठन की गतिविधियों पर चर्चा हुई। अभिषेक पटियाल ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल ने लोकसभा में पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग प्रमुखता से उठाई थी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू कर लाखों पूर्व सैनिकों को राहत दी है। वहीं, प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने के साथ सैनिकों के सम्मान और कल्याण को प्राथमिकता दी है।उन्होंने प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और सदस्यों से भाजपा की नीतियों के प्रचार और संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। संवाद