Hamirpur (Himachal) News: शिक्षा महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने स्वयं सहायता समूहों के स्टाल

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तीन दिवसीय आयोजन में चार समूहों की महिलाओं ने 40 से 50 हजार रुपये की आय अर्जित की। समूह की महिलाओं स्नेहलता, कोमल, काजल और सुनीता ने बताया कि आयोजन में उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतरीन स्थान मिला। लोगों ने उनके उत्पादों की जमकर खरीदारी की।गौरतलब है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) की ओर से विभिन्न आयोजनों में स्वयं सहायता समूहों को स्टाल लगाने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि महिलाएं अपने उत्पाद बेचकर आय अर्जित कर सकें। इसी कड़ी में शिक्षा महाकुंभ में भी समूहों को स्टाल आवंटित किए गए।कोटग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए स्टॉल प्रदान किए जाते हैं, ताकि उन्हें कारोबार संचालन करने में परेशानी न हो।