Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम बड़सर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक बल्ह बिहाल में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।



रोजगार:

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुजानपुर टीहरा में पूर्वाह्न 11 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा।



प्रतियोगिता:

अवाहदेवी मंदिर परिसर में नवरात्र के उपलक्ष्य पर पूर्वाह्न 11 बजे से रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।



धार्मिक आयोजन:

नेरी गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में पूर्वाह्न 11 बजे से कथा व्यास शेखर भारद्वाज ध्रुव-प्रह्लाद का प्रसंग सुनाएंगे।



काम की बात



बिजली बंद:

33/11 केवी बिजली सब स्टेशन गलोई के अंतर्गत 11 केवी गलोड़ और धनेड़ फीडर पर पेड़ों की टहनियों को काटने का कार्य सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होगा। कार्य के चलते हटली,लहरा,नुखेल, दौखर,रोपा, दुधर्वी आदि गांवों में सुबह बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

स्वास्थ्य जांच: