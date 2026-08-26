Hamirpur (Himachal) News: ऊटपुर आईटीआई में सोलर टेक्नीशियन ट्रेड को नहीं मिले विद्यार्थी

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लगातार दूसरे वर्ष सोलर टेक्नीशियन की सभी सीटें खाली रहना संस्थान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड विद्यार्थियों की पहली पसंद बना हुआ है। इस ट्रेड की 20 सीटों में से 14 पर दाखिला हो चुका है।यानी इलेक्ट्रिशियन में 70 प्रतिशत सीटें भर गई हैं, जबकि सोलर टेक्नीशियन में दाखिले का आंकड़ा शून्य है। सौर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा के तौर पर बढ़ावा दिए जाने के बावजूद स्थानीय स्तर पर इस ट्रेड के प्रति विद्यार्थियों की कम रुचि सवाल खड़े कर रही है।किराये के भवन में चल रही कक्षाएंस्थायी भवन के अभाव में आईटीआई की कक्षाएं फिलहाल किराये के भवनों में संचालित की जा रही हैं। इसके लिए हर महीने करीब 22 हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में आईटीआई ऊटपुर में इलेक्ट्रिशियन और सोलर टेक्नीशियन ट्रेड संचालित हो रहे हैं। संस्थान की योजना नए भवन के तैयार होने के बाद दो और ट्रेड शुरू करने की थी, लेकिन भवन निर्माण रुकने से यह योजना भी फिलहाल ठंडे बस्ते में है। विद्यार्थियों को अभी भी किराये के भवन में ही प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है।कोटआईटीआई ऊटपुर में दो ट्रेड संचालित होते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 14 सीटें भर चुकी हैं।