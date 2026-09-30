हमीरपुर: एनआईटी के हॉस्टलों में नकदी चोरी का आरोप, युवक गिरफ्तार; 21,510 रुपये समेत लैपटॉप और ATM कार्ड बरामद

एनआईटी हमीरपुर के हॉस्टलों में छात्रों के कमरों से नकदी चोरी के मामले ने हड़कंप मचा दिया। हिमगिरि और उदयगिरि हॉस्टल में कथित तौर पर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक को हॉस्टल अटेंडेंट की सतर्कता के चलते पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी की तलाशी के दौरान 21,510 रुपये नकद, दो एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईआईटी मंडी का पहचान पत्र, मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद किया गया है।

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कमरे से निकलते दिखा युवक

सदर थाना हमीरपुर में दर्ज शिकायत के अनुसार हॉस्टल अटेंडेंट गुरभाग सिंह ने बताया कि वह 29 सितंबर को दोपहर करीब 3:10 बजे मैस मैनेजर तेज कुमार के साथ हिमगिरि हॉस्टल में राउंड पर थे। इसी दौरान कमरा नंबर जी-54 के पास एक युवक कमरे से बाहर निकलता दिखाई दिया। हॉस्टल कर्मियों ने युवक से पूछताछ की। उसने अपना नाम आदित्य चौधरी बताया, लेकिन वह हॉस्टल में मौजूद होने के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद हॉस्टल कर्मी उसे एमएमसीए कार्यालय ले गए। विज्ञापन



पूछताछ में सामने आई दूसरी हॉस्टल की बात

पुलिस के अनुसार एमएमसीए कार्यालय में सहायक वार्डन डॉ. नीरज धीमान ने भी युवक से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान युवक ने हिमगिरि हॉस्टल के अलावा उदयगिरि हॉस्टल में भी रुपये चोरी करने की बात स्वीकार की। इसी दौरान वहां पहुंचे कुछ छात्रों ने भी अपने कमरों से नकदी चोरी होने की जानकारी दी। इसके बाद युवक की कार्यालय में तलाशी ली गई। सदर थाना हमीरपुर में दर्ज शिकायत के अनुसार हॉस्टल अटेंडेंट गुरभाग सिंह ने बताया कि वह 29 सितंबर को दोपहर करीब 3:10 बजे मैस मैनेजर तेज कुमार के साथ हिमगिरि हॉस्टल में राउंड पर थे। इसी दौरान कमरा नंबर जी-54 के पास एक युवक कमरे से बाहर निकलता दिखाई दिया। हॉस्टल कर्मियों ने युवक से पूछताछ की। उसने अपना नाम आदित्य चौधरी बताया, लेकिन वह हॉस्टल में मौजूद होने के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद हॉस्टल कर्मी उसे एमएमसीए कार्यालय ले गए।पुलिस के अनुसार एमएमसीए कार्यालय में सहायक वार्डन डॉ. नीरज धीमान ने भी युवक से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान युवक ने हिमगिरि हॉस्टल के अलावा उदयगिरि हॉस्टल में भी रुपये चोरी करने की बात स्वीकार की। इसी दौरान वहां पहुंचे कुछ छात्रों ने भी अपने कमरों से नकदी चोरी होने की जानकारी दी। इसके बाद युवक की कार्यालय में तलाशी ली गई।

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