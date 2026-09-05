नादौन: फोरलेन पर भूंपल गांव के पास पानी के टैंकर से टकराई बाइक, युवक की मौत

हमीरपुर फोरलेन पर भूंपल गांव के पास शुक्रवार रात सड़क हादसे में बाइक सवार 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रंगस निवासी अनिकेत के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अनिकेत परिवार का इकलौता बेटा था। करीब 10 वर्ष पहले उसके पिता का भी निधन हो चुका है। अनिकेत शुक्रवार रात बाइक पर अपने दोस्त को भूंपल छोड़ने गया था। दोस्त को छोड़कर वह घर को वापस लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और बाइक सड़क किनारे खड़े पानी के टैंकर से जा टकराई।

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टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिर पर गंभीर चोट लगने से अनिकेत की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर शव को अधिकार क्षेत्र में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया।अनिकेत होटल प्रबंधन का कोर्स कर रहा था और कोर्स पूरा होने में करीब तीन माह का समय शेष था।अनिकेत अपने पीछे मां, छोटी बहन और दादी को छोड़ गया है। एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की है।