Hamirpur (Himachal) News: सुनैहल खड्ड में झूलते बिजली के तार बढ़ा रहे हादसे का खतरा, सुरक्षा व्यवस्था न होने से ग्रामीण चिंतित

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जाहू सब स्टेशन से नाल्टू-मनोह, खुड़ला और लदरौर सब स्टेशनों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसके लिए सुनैहल खड्ड के ऊपर से कई हाई-वोल्टेज लाइनें गुजरती हैं।जल शक्ति विभाग की ओर से भूमि कटाव रोकने के लिए खड्ड में क्रेटवॉल बनाए जाने के बाद कई स्थानों पर बिजली के तारों और जमीन के बीच की ऊंचाई घटकर करीब आठ से दस फीट रह गई है।जाहू से कोट जाने वाली सड़क पर रोजाना दोपहिया वाहन, कारें, ट्रैक्टर और अन्य वाहन गुजरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी कारण से बिजली की मुख्य लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया तो बड़ी जनहानि हो सकती है।उन्होंने बताया कि तारों के नीचे लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी इंतजाम अथवा चेतावनी बोर्ड भी नजर नहीं आते।दो युवकों को लग चुका है करंटतारों की कम ऊंचाई होने के कारण हाल ही में पंजाब और उत्तर प्रदेश से आए दो युवकों को करंट लग चुका है। इन घटनाओं के बाद लोगों में डर और बढ़ गया है, जब तक तारों की ऊंचाई बढ़ाकर सुरक्षित मानकों के अनुरूप नहीं की जाती, तब तक यहां किसी बड़े हादसे की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।बिजली के तारों के जाल से जाहू से कोट सड़क पर जाना खतरा बना हुआ है। सड़क पर अलग-अलग तीन से चार लाइनों की ऊंचाई 10 से 12 फीट है। जिससे कोई भी हादसा हो सकता है। मेन लाइनों के नीचे सुरक्षा के लिए अलग से तारें नहीं डाली जाएं।132/33 केवी सब स्टेशन की लाइनें सीर और सुनैहल खड्ड से होकर गुजर रही हैं। खड्ड में तारों की ऊंचाई कम होने से खतरा बना रहता है। इसी वजह से यहां पर करंट लगने की घटना हुई है। बिजली बोर्ड के अधिकारी निरीक्षण कर जल्द समस्या का हल करें।सुनैहल खड्ड और उसके किनारे लगे बिजली के पोल बरसात के मौसम में सुरक्षित नहीं हैं। खड्ड में पानी आने से कभी भी पोल टूटकर गिर सकते हैं। इससे कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है।132 केवी सब स्टेशन की समस्त लाइनें काफी ऊंचाई पर हैं। इनसे कोई खतरा नहीं है। 33 केबी सव स्टेशन की लाइनों का रख-रखाब बिजली उपमंडल भरेड़ी, भोटा और खुड़ला सरकाघाट का है।