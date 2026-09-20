Hamirpur (Himachal) News: मिनी सचिवालय बड़सर की लिफ्ट बंद, लोग परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 20 Sep 2026 01:44 AM IST
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बड़सर(हमीरपुर)। मिनी सचिवालय बड़सर में शनिवार को लिफ्ट बंद रहने से सरकारी कामकाज के लिए पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 10 बजे बंद हुई लिफ्ट शाम साढ़े चार बजे तक चालू नहीं हो सकी।
सचिवालय पहुंचे कमल देव, रानी, कल्पना और विजय भारद्वाज ने बताया कि जरूरी कार्य के लिए कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन लिफ्ट बंद होने के कारण सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा।
पांच मंजिला भवन में वेलफेयर समेत कई विभाग चौथी मंजिल पर स्थित हैं। ऐसे में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए लगातार सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है। लोगों ने प्रशासन से लिफ्ट की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है
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इस संबंध में एसडीएम बड़सर स्वाति डोगरा ने कहा कि कई बार बिजली की उचित सप्लाई न होने पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत लिफ्ट स्वत: बंद हो जाती है। जल्द ही लिफ्ट को ठीक करवाकर सुचारु कर दिया जाएगा। संवाद
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सचिवालय पहुंचे कमल देव, रानी, कल्पना और विजय भारद्वाज ने बताया कि जरूरी कार्य के लिए कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन लिफ्ट बंद होने के कारण सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा।
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पांच मंजिला भवन में वेलफेयर समेत कई विभाग चौथी मंजिल पर स्थित हैं। ऐसे में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए लगातार सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है। लोगों ने प्रशासन से लिफ्ट की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है
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इस संबंध में एसडीएम बड़सर स्वाति डोगरा ने कहा कि कई बार बिजली की उचित सप्लाई न होने पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत लिफ्ट स्वत: बंद हो जाती है। जल्द ही लिफ्ट को ठीक करवाकर सुचारु कर दिया जाएगा। संवाद