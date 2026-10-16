Hamirpur (Himachal) News: कौस्तव और प्रियांशी वशिष्ठ चुने सर्वश्रेष्ठ एथलीट

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छात्र वर्ग की शॉटपुट में पीयूष ठाकुर, डिस्कस थ्रो में रोहित राणा और ऊंची कूद में अभय कुमार ने बाजी मारी। प्रतियोगिता में कौस्तव और प्रियांशी वशिष्ठ को क्रमशः छात्र और छात्रा वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया।वीरवार को प्रतियोगिता का समापन हुआ। चौकी जमवाला स्कूल के मुख्याध्यापक रिपिन परमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। जिला प्रारंभिक सहायक शारीरिक शिक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार ने प्रतियोगिता का ब्योरा प्रस्तुत किया।अश्वनी कुमार ने बताया कि छात्रा वर्ग की शॉटपुट स्पर्धा में सारा सैणी प्रथम, दिव्या शर्मा द्वितीय और नेहल तृतीय रहीं। छात्र वर्ग में पीयूष ठाकुर ने पहला, नितेश यादव ने दूसरा और स्टेजिंन ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं, डिस्कस थ्रो के छात्रा वर्ग में सारा सैणी प्रथम, नंदू द्वितीय और नेहल तृतीय रहीं। छात्र वर्ग में रोहित राणा प्रथम, पीयूष ठाकुर द्वितीय और अक्षज गौतम तृतीय रहे।ऊंची कूद के छात्रा वर्ग में सेजल प्रथम, पलक द्वितीय और नंदू तृतीय रहीं। छात्र वर्ग में अभय कुमार ने पहला और दिव्यांश सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि प्रतीक जसवाल और आरव शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।