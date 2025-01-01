Hamirpur (Himachal) News: काव्य गोष्ठी में कार्तिक शर्मा की गजलों ने बटोरी सराहना

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कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और साहित्यकारों का उत्साहवर्धन किया। लोक भवन और हिमाचल साहित्य एवं संस्कृति मंच के संयुक्त तत्वावधान में एक अक्तूबर को आयोजित कार्यक्रम का ध्येय वाक्य ‘कविता के माध्यम से जन-जागरण, सेवा और साथ’ रहा।इस दौरान प्रदेश के 11 कवियों ने समाज, राष्ट्र और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी रचनाएं प्रस्तुत कीं। कार्तिक शर्मा ने अपनी गजलों से श्रोताओं को प्रभावित किया। साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय कार्तिक शर्मा को कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने सम्मानित भी किया।कार्यक्रम में एसआर हरनोट, जगदीश बाली, सत्यनारायण स्नेही, दिनेश शर्मा, अभिषेक तिवारी, देवकन्या ठाकुर, दीप्ति सारस्वत प्रतिमा, कुलदीप गर्ग तरुण, सिकंदर बंसल, मुकेश और जाह्नवी नेगी सहित अन्य रचनाकारों ने भी रचनाएं प्रस्तुत कीं।