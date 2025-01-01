Hamirpur (Himachal) News: भोटा सत्संग घर पहुंचे जगदीप सिंह गिल, 50 हजार संगत ने लिया आशीर्वाद
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 03 Oct 2026 12:41 AM IST
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भोटा (हमीरपुर)। राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा के सत्संग घर में शुक्रवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में पहुंची संगत ने हजूर जगदीप सिंह गिल का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम दोपहर एक बजे निर्धारित था, लेकिन निजी कारणों से हजूर जी करीब दो घंटे देरी से पहुंचे।
उनका हेलीकॉप्टर दोपहर 3:20 बजे सत्संग घर के हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद हजूर जगदीप सिंह गिल सीधे सत्संग पंडाल पहुंचे। यहां करीब 50 हजार श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद लिया।
इसके बाद वह चैरिटेबल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों को भी आशीर्वाद दिया और प्रसाद वितरित किया। इसके बाद हजूर जगदीप सिंह गिल कांगड़ा के परौर के लिए रवाना हुए।
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उनका हेलीकॉप्टर दोपहर 3:20 बजे सत्संग घर के हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद हजूर जगदीप सिंह गिल सीधे सत्संग पंडाल पहुंचे। यहां करीब 50 हजार श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद लिया।
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इसके बाद वह चैरिटेबल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों को भी आशीर्वाद दिया और प्रसाद वितरित किया। इसके बाद हजूर जगदीप सिंह गिल कांगड़ा के परौर के लिए रवाना हुए।
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