Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर में 150 पदों के लिए साक्षात्कार 18 को
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 09 Sep 2026 01:25 AM IST
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हमीरपुर। नालागढ़ की प्रसिद्ध कंपनी टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन्स लिमिटेड में फ्लोर स्टाफ के 150 पदों को भरने के लिए 18 सितंबर को सुबह साढ़े 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 40 वर्ष तक के 12वीं पास पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 14,300 रुपये मासिक वेतन के साथ ओवरटाइम भत्ता, पीएफ, ईएसआईसी और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। कार्यस्थल नालागढ़ रहेगा।
उन्होंने बताया कि पात्र युवा, जिनका नाम किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, अपने मूल प्रमाणपत्रों और हिमाचली प्रमाणपत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है। संवाद
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जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 40 वर्ष तक के 12वीं पास पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 14,300 रुपये मासिक वेतन के साथ ओवरटाइम भत्ता, पीएफ, ईएसआईसी और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। कार्यस्थल नालागढ़ रहेगा।
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उन्होंने बताया कि पात्र युवा, जिनका नाम किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, अपने मूल प्रमाणपत्रों और हिमाचली प्रमाणपत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है। संवाद
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