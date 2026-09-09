Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर में 150 पदों के लिए साक्षात्कार 18 को

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जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 40 वर्ष तक के 12वीं पास पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 14,300 रुपये मासिक वेतन के साथ ओवरटाइम भत्ता, पीएफ, ईएसआईसी और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। कार्यस्थल नालागढ़ रहेगा।उन्होंने बताया कि पात्र युवा, जिनका नाम किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, अपने मूल प्रमाणपत्रों और हिमाचली प्रमाणपत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है। संवाद