Hamirpur (Himachal) News: सब्जी मंडी के पास ट्रांसफार्मर के बॉक्स में लगी आग

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स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना बिजली बोर्ड को दी। सूचना मिलते ही बिजली बोर्ड के कर्मी मौके पर पहुंचे और आवश्यक मरम्मत कार्य किया। ट्रांसफार्मर के बॉक्स में आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।स्थानीय लोगों ने बिजली बोर्ड से ट्रांसफार्मरों और बिजली उपकरणों की नियमित जांच एवं रखरखाव सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बिजली बोर्ड के एसडीओ सौरभ राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद