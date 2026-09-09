Hamirpur (Himachal) News: आईटीआई हमीरपुर में 29 सीटें खाली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सबसे अधिक रिक्तियां फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड में हैं। आईटीआई हमीरपुर में पांच ट्रेड संचालित किए जा रहे हैं। इनमें फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की कुल 24 सीटों में से सात सीटों पर प्रवेश हुआ है, जबकि 17 सीटें खाली रह गई हैं।संस्थान के पांचों ट्रेडों में यही ऐसा ट्रेड है, जिसमें सबसे अधिक सीटें खाली हैं। इसी तरह एसओटी एंब्रॉयडरी ट्रेड की 20 सीटों में से 10 सीटें भर चुकी हैं और 10 सीटें रिक्त हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में 24 में से 23 सीटों पर प्रवेश हुआ है और एक सीट खाली है।कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में भी 24 में से 23 सीटें भर चुकी हैं, जबकि एक सीट रिक्त है। वहीं, स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड में सभी 20 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। इस ट्रेड में कोई सीट खाली नहीं बची है। आईटीआई हमीरपुर के प्रधानाचार्य सुभाष चंद शर्मा ने बताया कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के बाद कुछ ट्रेड में सीटें खाली हैं।