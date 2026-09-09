Hamirpur (Himachal) News: महंगाई के खिलाफ नादौन में कांग्रेस का प्रदर्शन

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संवाद न्यूज एजेंसीनादौन (हमीरपुर)। बढ़ती महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस नादौन ने मंगलवार को शहर में रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी चंद की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने गीता भवन से इंद्रपाल चौक तक रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इंद्रपाल चौक पर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए कैप्टन पृथ्वी चंद ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है।खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतों से लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। चीनी और प्याज जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आम जनता को राहत देने में विफल रहने का आरोप लगाया।प्रदेश सरकार को लेकर भाजपा नेताओं की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कैप्टन पृथ्वी चंद ने केंद्र सरकार पर बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने और आम लोगों पर बढ़ते आर्थिक बोझ की अनदेखी करने का आरोप लगाया।उन्होंने हिमाचल को आपदा के बाद केंद्र से पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। कैप्टन पृथ्वी चंद ने कहा कि कांग्रेस आम जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।