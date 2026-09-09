Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन तक गसोता में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।



टीबी जांच:

टीबी रोग की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कक्कड़ गांव में एक्सरे स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किया जाएगा।



स्वास्थ्य जांच:

आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में सुबह 10 बजे से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।



साक्षात्कार:

निजी रेस्तरां में मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, हैड शैफ के 17 पदों को भरने के लिए सुबह 10 बजे उप रोजगार कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे।



बैठक:

हिम-आंचल पेंशनर्ज़ संघ, बिझड़ी खंड इकाई की मासिक बैठक सेनभक्त मंदिर परिसर, मैहरे में सुबह 10 बजे से आयोजित होगी।

सेहत जांच: