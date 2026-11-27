Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Fri, 27 Nov 2026 01:45 AM IST
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प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हिमपैस्को कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कांगड़ा, चंबा और सिरमौर के जेसीओ के दस्तावेजों की स्क्रीनिंग होगी।
रैडक्रॉस मेला:
खेल मैदान भरेड़ी में विधायक सुरेश कुमार पूर्वाह्न 11 बजे उपमंडल स्तरीय रैडक्रॉस मेले का शुभारंभ करेंगे।
प्रशिक्षण:
खंड विकास अधिकारी कार्यालय बिझड़ी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत सुबह 10 से शाम पांच बजे तक पंचायत सचिवों के लिए कार्यशाला शुरू हुई।
साक्षात्कार:
जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में निजी कंपनी 10 पदों पर भर्ती के लिए सुबह 10 से शाम पांच बजे तक साक्षात्कार लेगी।
सम्मेलन:
धनेटा महाविद्यालय में सुबह 10:30 बजे प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन और मादक द्रव्यों के सेवन चुनौतियां पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ होगा।
काम की बात:
बिजली बंद
132 केवी बिजली उपकेंद्र अणु में बिजली उपकरणों का परीक्षण व रखरखाव सुबह नौ से शाम पांच बजे तक किया जाएगा। कार्य के चलते उपकेंद्र से निकलने वाले सभी 33केवी और 11केवी फीडरों में बिजली आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी।
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रैडक्रॉस मेला:
खेल मैदान भरेड़ी में विधायक सुरेश कुमार पूर्वाह्न 11 बजे उपमंडल स्तरीय रैडक्रॉस मेले का शुभारंभ करेंगे।
प्रशिक्षण:
खंड विकास अधिकारी कार्यालय बिझड़ी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत सुबह 10 से शाम पांच बजे तक पंचायत सचिवों के लिए कार्यशाला शुरू हुई।
साक्षात्कार:
जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में निजी कंपनी 10 पदों पर भर्ती के लिए सुबह 10 से शाम पांच बजे तक साक्षात्कार लेगी।
सम्मेलन:
धनेटा महाविद्यालय में सुबह 10:30 बजे प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन और मादक द्रव्यों के सेवन चुनौतियां पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ होगा।
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काम की बात:
बिजली बंद
132 केवी बिजली उपकेंद्र अणु में बिजली उपकरणों का परीक्षण व रखरखाव सुबह नौ से शाम पांच बजे तक किया जाएगा। कार्य के चलते उपकेंद्र से निकलने वाले सभी 33केवी और 11केवी फीडरों में बिजली आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी।
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