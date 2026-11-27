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रैडक्रॉस मेला:खेल मैदान भरेड़ी में विधायक सुरेश कुमार पूर्वाह्न 11 बजे उपमंडल स्तरीय रैडक्रॉस मेले का शुभारंभ करेंगे।प्रशिक्षण:खंड विकास अधिकारी कार्यालय बिझड़ी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत सुबह 10 से शाम पांच बजे तक पंचायत सचिवों के लिए कार्यशाला शुरू हुई।साक्षात्कार:जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में निजी कंपनी 10 पदों पर भर्ती के लिए सुबह 10 से शाम पांच बजे तक साक्षात्कार लेगी।सम्मेलन:धनेटा महाविद्यालय में सुबह 10:30 बजे प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन और मादक द्रव्यों के सेवन चुनौतियां पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ होगा।काम की बात:बिजली बंद132 केवी बिजली उपकेंद्र अणु में बिजली उपकरणों का परीक्षण व रखरखाव सुबह नौ से शाम पांच बजे तक किया जाएगा। कार्य के चलते उपकेंद्र से निकलने वाले सभी 33केवी और 11केवी फीडरों में बिजली आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी।