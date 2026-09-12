Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 12 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
टीबी रोग की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह 10 से शाम पांच बजे तक वार्ड नंबर दो सुजानपुर में एक्सरे स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन होगा।
लोक अदालतें:
लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर हमीरपुर और उपमंडल स्तर के न्यायिक परिसरों नादौन, बड़सर तथा भोरंज में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
दंगल:
उपमंडल नादौन के गांव आना स्थित सिद्धचानो मंदिर भरोबड़ मंदिर में दोपहर एक बजे विधिवत पूजा अर्चना के दंगल का शुभारंभ होगा।
धार्मिक आयोजन:
मंगली गुगा मंदिर बड़ा में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन कथा व्यास महंत त्रिलोक राज गोस्वामी कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाएंगे।
काम की बात:
सड़क बंद:
मरम्मत कार्य के चलते झरेड़ी-सनाही-भारयाल हरमसंदा सड़क पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक कांगू-रंगस सड़क या मटौर-शिमला नेशनल हाईवे को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
विज्ञापन
लोक अदालतें:
लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर हमीरपुर और उपमंडल स्तर के न्यायिक परिसरों नादौन, बड़सर तथा भोरंज में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
दंगल:
उपमंडल नादौन के गांव आना स्थित सिद्धचानो मंदिर भरोबड़ मंदिर में दोपहर एक बजे विधिवत पूजा अर्चना के दंगल का शुभारंभ होगा।
धार्मिक आयोजन:
मंगली गुगा मंदिर बड़ा में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन कथा व्यास महंत त्रिलोक राज गोस्वामी कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाएंगे।
काम की बात:
सड़क बंद:
मरम्मत कार्य के चलते झरेड़ी-सनाही-भारयाल हरमसंदा सड़क पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक कांगू-रंगस सड़क या मटौर-शिमला नेशनल हाईवे को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
विज्ञापन