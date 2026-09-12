Hamirpur (Himachal) News: नादौन में निजी कंपनी में नौकरी के लिए 15 को साक्षात्कार

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सेल्स-मार्केटिंग के पदों के लिए 25 से 35 वर्ष आयु वर्ग के बारहवीं पास या इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले पुरुष अभ्यर्थी (फ्रेशर्स) पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 18 से 20 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा।सर्विस इंजीनियर के पदों के लिए दसवीं-बारहवीं पास और किसी भी ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमाधारक 25 से 35 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी (फ्रेशर्स) पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 15 से 20 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। दोनों श्रेणियों के पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास अपना वाहन होना अनिवार्य है।जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि निर्धारित योग्यता रखने वाले और किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवा अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।