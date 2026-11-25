Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 25 Nov 2026 01:10 AM IST
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शिविर:
आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में सुबह 10 से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
मॉक ड्रिल:
डीडीएमए की ओर से बड़ू में सुबह 10:30 बजे से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।
साक्षात्कार:
निजी कंपनी की ओर से सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 50 पदों पर भर्ती के लिए पूर्वाह्न 11 से उप रोजगार कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे।
स्क्रीनिंग:
हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हिमपैस्को कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सोलन, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल-स्पीति जिलों के भूतपूर्व सैनिकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
बैठक:
मिनी सचिवालय बड़सर में पूर्वाह्न 11 से 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता भोरंज के विधायक सुरेश कुमार करेंगे।
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आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में सुबह 10 से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
मॉक ड्रिल:
डीडीएमए की ओर से बड़ू में सुबह 10:30 बजे से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।
साक्षात्कार:
निजी कंपनी की ओर से सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 50 पदों पर भर्ती के लिए पूर्वाह्न 11 से उप रोजगार कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे।
स्क्रीनिंग:
हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हिमपैस्को कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सोलन, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल-स्पीति जिलों के भूतपूर्व सैनिकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
बैठक:
मिनी सचिवालय बड़सर में पूर्वाह्न 11 से 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता भोरंज के विधायक सुरेश कुमार करेंगे।