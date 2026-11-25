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आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में सुबह 10 से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।



मॉक ड्रिल:

डीडीएमए की ओर से बड़ू में सुबह 10:30 बजे से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।



साक्षात्कार:

निजी कंपनी की ओर से सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 50 पदों पर भर्ती के लिए पूर्वाह्न 11 से उप रोजगार कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे।



स्क्रीनिंग:

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हिमपैस्को कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सोलन, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल-स्पीति जिलों के भूतपूर्व सैनिकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।



बैठक:

मिनी सचिवालय बड़सर में पूर्वाह्न 11 से 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता भोरंज के विधायक सुरेश कुमार करेंगे।

शिविर: