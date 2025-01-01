Hamirpur (Himachal) News: कबड्डी में बल्ह बिहाल ने खतवाड़ को 67-39 से हराया

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प्रतियोगिता के पहले दिन कबड्डी में चमियाणा ने एचवीएनपी टौणी देवी को 44-37, बल्ह बिहाल ने खतवाड़ को 67-39 और बनाल ने डीएवी दरकोटी को 52-15 से हराया।वहीं, वॉलीबाल में बैरी ने सेवन स्टार भोटा को 2-1, डायमंड पीएस पट्टा ने नालंगर को 2-0 और नगरोटा गाज्जियां ने डायमंड पीएस पट्टा को 2-1 से हराया। बैडमिंटन में गुलेला ने बराड़ा, डुग्घा ने स्वाहल और जसाई ने डीएवी दरकोटी को 2-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।इस अवसर पर मुख्यातिथि ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ खेल, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है।स्कूल के प्रधानाचार्य नीश तोमर ने बताया कि प्रतियोगिता में वॉलीबाल, बैडमिंटन और कबड्डी की स्पर्धाएं करवाई जा रही हैं। इसमें छह शिक्षा खंडों से 432 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।इस मौके पर एडीपीईओ राजेंद्र शर्मा, उच्च शिक्षा उपनिदेशक देशराज डोगरा, सेवानिवृत्त उपनिदेशक रेणु कौशल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मुश्ताक मोहम्मद सहित अन्य मौजूद रहे।