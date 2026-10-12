Hamirpur (Himachal) News: नवरात्र के पहले दिन खुला हमीरपुर बाजार, खरीदारी को उमड़े लोग

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बाजार में पूजा-पाठ के सामान, कपड़े, आभूषण और फलों सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही बाजार में त्योहारों की रौनक देखने को मिली।खरीदारी के लिए लोगों को सुविधा मिलने से कारोबारियों को भी बिक्री बढ़ने की उम्मीद जगी है। दुकानदार राजेश, पंकज आदि ने बताया कि ग्राहकों की मांग के अनुसार सामान मंगवाया जा रहा है।व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने बताया कि रविवार को बाजार खुला रहा और लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी की।नवरात्र के लिए ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल फलों के दामों में इजाफा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि कारोबार पहले के मुकाबले अधिक होगा।फलों में सेब, केले की अधिक मांग है। वैरायटी के आधार पर फलों के दाम तय हैं। ग्राहक आवश्यकता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।