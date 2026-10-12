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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Hamirpur market opens on the first day of Navratri; people flock to shop.

Hamirpur (Himachal) News: नवरात्र के पहले दिन खुला हमीरपुर बाजार, खरीदारी को उमड़े लोग

Mon, 12 Oct 2026 01:15 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 12 Oct 2026 01:15 AM IST
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Hamirpur market opens on the first day of Navratri; people flock to shop.
राज्य स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेल प्रतियोगिता के दौरान चेस खेलती छात्राएं। संवाद
हमीरपुर। नवरात्र के पहले दिन रविवार को हमीरपुर शहर का बाजार खुला रहा। आमतौर पर रविवार को बंद रहने वाली दुकानें त्योहार के चलते खुली रहीं, जिससे लोगों को खरीदारी का मौका मिला।
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बाजार में पूजा-पाठ के सामान, कपड़े, आभूषण और फलों सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही बाजार में त्योहारों की रौनक देखने को मिली।
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खरीदारी के लिए लोगों को सुविधा मिलने से कारोबारियों को भी बिक्री बढ़ने की उम्मीद जगी है। दुकानदार राजेश, पंकज आदि ने बताया कि ग्राहकों की मांग के अनुसार सामान मंगवाया जा रहा है।
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व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने बताया कि रविवार को बाजार खुला रहा और लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी की।

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नवरात्र के लिए ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल फलों के दामों में इजाफा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि कारोबार पहले के मुकाबले अधिक होगा। -विक्की, फल विक्रेता

फलों में सेब, केले की अधिक मांग है। वैरायटी के आधार पर फलों के दाम तय हैं। ग्राहक आवश्यकता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। -गणेश, फल विक्रेता

राज्य स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेल प्रतियोगिता के दौरान चेस खेलती छात्राएं। संवाद

राज्य स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेल प्रतियोगिता के दौरान चेस खेलती छात्राएं। संवाद

राज्य स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेल प्रतियोगिता के दौरान चेस खेलती छात्राएं। संवाद

राज्य स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेल प्रतियोगिता के दौरान चेस खेलती छात्राएं। संवाद

राज्य स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेल प्रतियोगिता के दौरान चेस खेलती छात्राएं। संवाद

राज्य स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेल प्रतियोगिता के दौरान चेस खेलती छात्राएं। संवाद

राज्य स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेल प्रतियोगिता के दौरान चेस खेलती छात्राएं। संवाद

राज्य स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेल प्रतियोगिता के दौरान चेस खेलती छात्राएं। संवाद

राज्य स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेल प्रतियोगिता के दौरान चेस खेलती छात्राएं। संवाद

राज्य स्तरीय अंडर-19 इंडोर खेल प्रतियोगिता के दौरान चेस खेलती छात्राएं। संवाद

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