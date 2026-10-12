Hamirpur (Himachal) News: नवरात्र के पहले दिन खुला हमीरपुर बाजार, खरीदारी को उमड़े लोग
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 12 Oct 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। नवरात्र के पहले दिन रविवार को हमीरपुर शहर का बाजार खुला रहा। आमतौर पर रविवार को बंद रहने वाली दुकानें त्योहार के चलते खुली रहीं, जिससे लोगों को खरीदारी का मौका मिला।
बाजार में पूजा-पाठ के सामान, कपड़े, आभूषण और फलों सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही बाजार में त्योहारों की रौनक देखने को मिली।
खरीदारी के लिए लोगों को सुविधा मिलने से कारोबारियों को भी बिक्री बढ़ने की उम्मीद जगी है। दुकानदार राजेश, पंकज आदि ने बताया कि ग्राहकों की मांग के अनुसार सामान मंगवाया जा रहा है।
विज्ञापन
व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने बताया कि रविवार को बाजार खुला रहा और लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी की।
-
नवरात्र के लिए ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल फलों के दामों में इजाफा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि कारोबार पहले के मुकाबले अधिक होगा। -विक्की, फल विक्रेता
फलों में सेब, केले की अधिक मांग है। वैरायटी के आधार पर फलों के दाम तय हैं। ग्राहक आवश्यकता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। -गणेश, फल विक्रेता
विज्ञापन
बाजार में पूजा-पाठ के सामान, कपड़े, आभूषण और फलों सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही बाजार में त्योहारों की रौनक देखने को मिली।
विज्ञापन
खरीदारी के लिए लोगों को सुविधा मिलने से कारोबारियों को भी बिक्री बढ़ने की उम्मीद जगी है। दुकानदार राजेश, पंकज आदि ने बताया कि ग्राहकों की मांग के अनुसार सामान मंगवाया जा रहा है।
विज्ञापन
व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने बताया कि रविवार को बाजार खुला रहा और लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी की।
-
नवरात्र के लिए ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल फलों के दामों में इजाफा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि कारोबार पहले के मुकाबले अधिक होगा। -विक्की, फल विक्रेता
फलों में सेब, केले की अधिक मांग है। वैरायटी के आधार पर फलों के दाम तय हैं। ग्राहक आवश्यकता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। -गणेश, फल विक्रेता