Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर में सौर ऊर्जा की ओर बढ़ा रुझान, 2800 घरों में लगे सोलर पैनल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए निर्धारित क्षमता के अनुसार सब्सिडी दी जाती है। इससे संयंत्र लगाने की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलती है।सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ते रुझान से लोगों को बिजली बिल में बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का अवसर मिल रहा है। रूफटॉप सोलर प्लांट का दायरा बढ़ने से पारंपरिक बिजली की खपत कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।कोटसौर ऊर्जा से घरों में पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम की जा सकती है। लोग योजना के प्रति रुचि दिखा रहे हैं और अपने घरों में सौर ऊर्जा अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।