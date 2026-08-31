फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Growing interest in Panchakarma and cupping therapy at the Ayurvedic Hospital, Lamblu.

Hamirpur (Himachal) News: आयुर्वेदिक अस्पताल लंबलू में पंचकर्म और कपिंग थेरेपी का बढ़ा रुझान

Mon, 31 Aug 2026 01:10 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 31 Aug 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Growing interest in Panchakarma and cupping therapy at the Ayurvedic Hospital, Lamblu.
आयुर्वेदिक अस्पताल लंबलू में कपिंग थेरेपी का लाभ लेती मरीज। स्रोत : संस्थान
हमीरपुर। आयुर्वेदिक उपचार की ओर लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। लंबलू स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में पंचकर्म पद्धति और पेरा सर्जिकल प्रक्रियाओं के तहत उपचार करवाने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।
विज्ञापन

अगस्त में अस्पताल में 800 से अधिक ओपीडी दर्ज हुईं। इनमें करीब 500 मरीजों ने कपिंग और मर्म थेरेपी का लाभ लिया। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में करीब 250 पुराने हैं, जबकि अन्य नए मरीज उपचार और परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं।
विज्ञापन

खासकर गर्दन, कमर और घुटनों के दर्द से परेशान मरीज पंचकर्म पद्धति से उपचार करवाने में रुचि दिखा रहे हैं। वहीं, अस्पताल में पेरा सर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से भी विभिन्न रोगों का प्रबंधन और उपचार किया जा रहा है। इनमें क्षार कर्म, क्षार सूत्र और अग्निकर्म सहित अन्य आयुर्वेदिक विधियां शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, जिला आयुष अधिकारी डॉ. तनुजा नागपाल ने बताया कि अस्पताल में मरीज उपचार के साथ अपनी बीमारी से संबंधित परामर्श भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचकर्म, कपिंग, मर्म थेरेपी और पेरा सर्जिकल प्रक्रियाओं के प्रति बढ़ता रुझान आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed