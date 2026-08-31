Hamirpur (Himachal) News: आयुर्वेदिक अस्पताल लंबलू में पंचकर्म और कपिंग थेरेपी का बढ़ा रुझान

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अगस्त में अस्पताल में 800 से अधिक ओपीडी दर्ज हुईं। इनमें करीब 500 मरीजों ने कपिंग और मर्म थेरेपी का लाभ लिया। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में करीब 250 पुराने हैं, जबकि अन्य नए मरीज उपचार और परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं।खासकर गर्दन, कमर और घुटनों के दर्द से परेशान मरीज पंचकर्म पद्धति से उपचार करवाने में रुचि दिखा रहे हैं। वहीं, अस्पताल में पेरा सर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से भी विभिन्न रोगों का प्रबंधन और उपचार किया जा रहा है। इनमें क्षार कर्म, क्षार सूत्र और अग्निकर्म सहित अन्य आयुर्वेदिक विधियां शामिल हैं।वहीं, जिला आयुष अधिकारी डॉ. तनुजा नागपाल ने बताया कि अस्पताल में मरीज उपचार के साथ अपनी बीमारी से संबंधित परामर्श भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचकर्म, कपिंग, मर्म थेरेपी और पेरा सर्जिकल प्रक्रियाओं के प्रति बढ़ता रुझान आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।