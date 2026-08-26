सहकारी सभाओं के हितों की रक्षा करेगी सरकार : सुनील

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उन्होंने जिलेभर की सहकारी सभाओं के प्रबंधक मंडल के सदस्यों, सचिवों, हिमकोफैड के पदाधिकारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को संबोधित किया। सुनील शर्मा ने कहा कि सहकारी सभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं और इनकी समस्याओं का समाधान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।सहकारी सभाओं को बैंकों से अधिक ब्याज दिलवाने तथा इससे जुड़े मुद्दे भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष रखने के साथ एचआर पॉलिसी और कंप्यूटरीकरण को लेकर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना से जुड़े मामलों को प्रदेश सरकार प्रमुखता से उठाएगी।सहकारी सभाओं के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हमीरपुर में करवाने का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। सहायक पंजीयक रवि कुमार ने बताया कि जिले में 368 सहकारी सभाएं संचालित हो रही हैं, जिनके सदस्यों की संख्या दो लाख से अधिक है।सम्मेलन में एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, हिमकोफैड के अधिकारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश आनंद, मनोज शर्मा, प्रवेश ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे।