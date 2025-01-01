प्रचार पर सरकार ने खर्च कर दिए एक हजार करोड़ : बिंदल

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संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर कर्ज लेकर प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार अब तक प्रचार पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। पांच घंटे के सफर के दौरान मुख्यमंत्री के 1000 से अधिक प्रचार पोस्टर देखने का दावा करते हुए उन्होंने इसे कर्ज का दुरुपयोग बताया। बिंदल ने कहा कि सरकार एक बार फिर 600 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। उन्होंने हिमकेयर योजना, प्रदेश की खराब सड़कों और स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, बिजली, बस किराये और राशन समेत अन्य शुल्कों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। किशाऊ बांध परियोजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार और छह राज्यों के सहयोग से चलने वाली परियोजना है, लेकिन प्रदेश सरकार इसका श्रेय लेने में जुटी है। बीडीसी और जिला परिषद चुनावों का जिक्र करते हुए बिंदल ने कहा कि जिला हमीरपुर की पांच पंचायत समितियों में से चार के अध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत हुई है। नादौन में बीडीसी अध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के भाजपा में गुटबाजी के बयान पर बिंदल ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी।

कहा, कर्ज का दुरुपयोग कर रही कांग्रेस सरकार, पांच घंटे के सफर में दिखे 1000 से अधिक प्रचार के पोस्टर