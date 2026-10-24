Hamirpur (Himachal) News: नादौन बस अड्डे के लिए वन भूमि की मंजूरी मिली, जल्द होगी टेंडर प्रक्रिया

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बस अड्डे के निर्माण के लिए पिछले माह 25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिली थी, जबकि पूरी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 100 करोड़ रुपये है।परियोजना को पुराने बस अड्डे सहित कुल 35 कनाल भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसमें से 30 कनाल भूमि पहले ही संबंधित विभाग के नाम स्थानांतरित की जा चुकी है।वहीं, वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पांच कनाल भूमि के लिए पर्यावरण मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) की मंजूरी भी मिल गई है।परियोजना के तहत आधुनिक बस अड्डे के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, क्षेत्र में पार्किंग की समस्या कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।कोट:प्रस्तावित स्थल पर बने अधिकांश भवनों को नियमानुसार हटाया जा चुका है। वन विभाग की भूमि पर बने भवनों को भी नियमानुसार हटाने के बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। वन भूमि की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के अगले चरण में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।