Hamirpur (Himachal) News: सुबह की पहली बस बंद, यात्रियों की राह हुई महंगी

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इसके बंद होने से चंदरूही, भरेड़ी और आसपास के गांवों के लोगों को निजी वाहन और टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, मरीजों और जरूरी काम से हमीरपुर जाने वाले यात्रियों के लिए यह बस महत्वपूर्ण है। सेवा बंद होने से उन्हें आगे की बसें पकड़ने में भी परेशानी हो रही है। यात्रियों का कहना है कि बस क्यों बंद है और कब बहाल होगी, इसकी स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जा रही।यात्रियों ने एचआरटीसी प्रबंधन से जल्द सेवा बहाल करने की मांग की है। तकनीकी खराबी के कारण बस बंद है तो उसके स्थान पर वैकल्पिक बस चलाने की मांग की गई है।बस बंद होने की जानकारी नहीं है। बस अड्डे से पता करवाया जाए कि बस क्यों नहीं चल रही है। -राहुल कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी हमीरपुर