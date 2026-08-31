फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   First morning bus service stopped; travel becomes costlier for passengers.

Hamirpur (Himachal) News: सुबह की पहली बस बंद, यात्रियों की राह हुई महंगी

Tue, 01 Sep 2026 11:31 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Tue, 01 Sep 2026 11:31 AM IST
विज्ञापन
First morning bus service stopped; travel becomes costlier for passengers.
चंदरूही में बस का इंतजार करते यात्री। स्रोत : जागरूक पाठक
भरेड़ी (हमीरपुर)। सुबह हमीरपुर जाने वाले यात्रियों के लिए चंदरूही-हमीरपुर एचआरटीसी बस दो दिन से बंद है। सुबह करीब 6 बजे भरेड़ी होकर चलने वाली यह क्षेत्र की पहली अहम बस सेवा है।
विज्ञापन

इसके बंद होने से चंदरूही, भरेड़ी और आसपास के गांवों के लोगों को निजी वाहन और टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।
नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, मरीजों और जरूरी काम से हमीरपुर जाने वाले यात्रियों के लिए यह बस महत्वपूर्ण है। सेवा बंद होने से उन्हें आगे की बसें पकड़ने में भी परेशानी हो रही है। यात्रियों का कहना है कि बस क्यों बंद है और कब बहाल होगी, इसकी स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जा रही।
विज्ञापन

यात्रियों ने एचआरटीसी प्रबंधन से जल्द सेवा बहाल करने की मांग की है। तकनीकी खराबी के कारण बस बंद है तो उसके स्थान पर वैकल्पिक बस चलाने की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बस बंद होने की जानकारी नहीं है। बस अड्डे से पता करवाया जाए कि बस क्यों नहीं चल रही है। -राहुल कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी हमीरपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed